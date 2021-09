Che lagna il pianto preventivo di Napoli per la Coppa d’Africa (Di martedì 28 settembre 2021) “E piangeva la mattina, e piangeva il pomeriggio, e piangeva la sera. Piangeva sempre” I pianti stagionali salgono a tre. E abbiamo cominciato da appena un mese. Escludiamo il pianto dei pianti: Napoli-Verona che è l’equivalente de La guerra dei mondi di Orson Welles. Si è cominciato con il pianto per Petagna che – per quanto sia un bravo calciatore – è improvvisamente diventato Gerd Müller e protagonista di una sollevazione popolare per invocarne la permanenza. Poi, è stato il caso della remota eventualità che il Napoli giocasse contro la Juventus col terzo portiere. È finita che Ospina è stato regolarmente tra i pali – doveva solo prendere un aereo, nulla di sbalorditivo – mentre la Juve è venuta qui senza sei titolari e non ha fiatato tranne per la provocazione di Allegri nei confronti di Spalletti. E ora il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) “E piangeva la mattina, e piangeva il pomeriggio, e piangeva la sera. Piangeva sempre” I pianti stagionali salgono a tre. E abbiamo cominciato da appena un mese. Escludiamo ildei pianti:-Verona che è l’equivalente de La guerra dei mondi di Orson Welles. Si è cominciato con ilper Petagna che – per quanto sia un bravo calciatore – è improvvisamente diventato Gerd Müller e protagonista di una sollevazione popolare per invocarne la permanenza. Poi, è stato il caso della remota eventualità che ilgiocasse contro la Juventus col terzo portiere. È finita che Ospina è stato regolarmente tra i pali – doveva solo prendere un aereo, nulla di sbalorditivo – mentre la Juve è venuta qui senza sei titolari e non ha fiatato tranne per la provocazione di Allegri nei confronti di Spalletti. E ora il ...

