Che aria respiriamo (Di martedì 28 settembre 2021) Mentre l'OMS ha abbassato ulteriormente le raccomandazioni sui limiti di particolato e altri inquinanti, l'Italia fatica a rispettare quelli meno rigidi stabiliti dall'Unione Europea Leggi su ilpost (Di martedì 28 settembre 2021) Mentre l'OMS ha abbassato ulteriormente le raccomandazioni sui limiti di particolato e altri inquinanti, l'Italia fatica a rispettare quelli meno rigidi stabiliti dall'Unione Europea

Advertising

Greenpeace_ITA : Secondo l’ultimo report dell'IPCC, per riuscire a contrastare efficacemente la crisi climatica in corso servirebber… - Piu_Europa : 'Adesso c’è il nervosismo del ‘saremo invasi dai referendum’. E' veramente straordinario il fatto che una serie di… - stebellentani : Come sempre, perfetto Bonaccini: 'Rischiano di saltare per aria società che per 18 mesi non hanno visto un euro. No… - Gingermiao1 : RT @Cinguetterai: “È da una settimana che mi fanno le pernacchie. Le pernacchie sono solo aria” #DaGrande #AlessandroCattelan https://t.co… - ZanettiGilyNala : @IlariaBifarini @stefano61t Ma nn è quella che chiede aria pulita mentre nel suo paese ci sono 4 centrali nucleari.… -