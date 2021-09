Champions: per bookie Atalanta favorita su Young Boys (Di martedì 28 settembre 2021) L’Atalanta ospita lo Young Boys nella prima sfida contro una squadra svizzera della Dea in Champions League. I nerazzurri arrivano alla seconda giornata della fase a gironi con un punto, frutto del pareggio con il Villarreal di due settimane fa, ma nel match del Gewiss Stadium vedono il successo ampiamente alla portata. I betting analyst di Stanleybet.it offrono l’«1» deglu uomini di Gasperini a 1,45, mentre per gli elvetici il successo è a quota da impresa a 6,20. Appare complicato anche il pari, con il segno «X» che vale 4,80 volte la posta. Le attese sono quelle di una partita simile a quella andata in scena con il Villareal, terminata 2-2 e non certo avara di reti da entrambe le parti. Così il Goal si gioca a 1,60, mentre è piuttosto alta la quota del No Goal, a 2,20. Anche l’Over sembra prevalere nettamente, ... Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) L’ospita lonella prima sfida contro una squadra svizzera della Dea inLeague. I nerazzurri arrivano alla seconda giornata della fase a gironi con un punto, frutto del pareggio con il Villarreal di due settimane fa, ma nel match del Gewiss Stadium vedono il successo ampiamente alla portata. I betting analyst di Stanleybet.it offrono l’«1» deglu uomini di Gasperini a 1,45, mentre per gli elvetici il successo è a quota da impresa a 6,20. Appare complicato anche il pari, con il segno «X» che vale 4,80 volte la posta. Le attese sono quelle di una partita simile a quella andata in scena con il Villareal, terminata 2-2 e non certo avara di reti da entrambe le parti. Così il Goal si gioca a 1,60, mentre è piuttosto alta la quota del No Goal, a 2,20. Anche l’Over sembra prevalere nettamente, ...

Advertising

acmilan : A collection of the best #UCL moments experienced at home, to get in the mood for tomorrow night ?? Per celebrare i… - AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco l'elenco dei 23 nerazzurri a disposizione per #ShakhtarInter ?? - _grazy87 : Allegri invece vuole vincere la Champions essendo la squadra che non subisce gol per più partite. ???? - yointazz : RT @AntoVitiello: #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore si è a… -