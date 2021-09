Champions, Milan quasi fuori. Leao fa sognare, Kessie rosso al 30'. L'Atletico rimonta e vince: rigore beffa al 96' (Di martedì 28 settembre 2021) Il Milan è già con un piede fuori dalla Champions League, e così fa malissimo. A San Siro vince l'Atletico Madrid 2-1 in rimonta, al 96', e su un rigore molto discutibile. La classifica del Gruppo B vede il Liverpool a punteggio pieno con 6 punti in 2 partite, davanti agli spagnoli a 4, al Porto a 1 e ai rossoneri di Pioli ancora a 0. Serve un miracolo per passare il turno. Tutto era iniziato nel migliore dei modi: Diavolo indemoniato, Atletico in grave difficoltà. Rebic a tu per tu con Oblak si fa ipnotizzare, sugli sviluppi del corner però è Leao a segnare al 20'. Il portoghese è scatenato, colpisce la traversa in rovesciata (ma è fuorigioco). Poi Kessiè rovina tutto facendosi ammonire per la seconda ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Ilè già con un piededallaLeague, e così fa malissimo. A San Sirol'Madrid 2-1 in, al 96', e su unmolto discutibile. La classifica del Gruppo B vede il Liverpool a punteggio pieno con 6 punti in 2 partite, davanti agli spagnoli a 4, al Porto a 1 e aineri di Pioli ancora a 0. Serve un miracolo per passare il turno. Tutto era iniziato nel migliore dei modi: Diavolo indemoniato,in grave difficoltà. Rebic a tu per tu con Oblak si fa ipnotizzare, sugli sviluppi del corner però èa segnare al 20'. Il portoghese è scatenato, colpisce la traversa in rovesciata (ma ègioco). Poi Kessiè rovina tutto facendosi ammonire per la seconda ...

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - acmilan : ?? 'This Champions League will help AC Milan grow' @jksheva7 and what the #UCL means to each and every Rossonero ??… - PBPcalcio : Domani sarò a #SanSiro. Rivedrò il #Milan in #Champions e la mia mente volerà a quell’ultima notte ad #Atene dove d… - Lollo0202 : RT @GiovanniCarli8: Su @SkySport l'Inter male male e fuori dalla Champions ed il Milan sta per vincere la Coppa. #Capello, #DiCanio e #Cost… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Milan-Atletico Madrid 1-2: beffa nel finale per i rossoneri a San siro -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Milan Un grande Milan esce sconfitto 2 - 1 contro l'Atletico Madrid Simeone L'ultima volta del Milan in Champions a San Siro è stata proprio contro il club madrileno: era il 19 febbraio 2014, erano gli ottavi di finale e i rossoneri persero la gara 1 - 0 per poi ...

L'Atletico Madrid beffa il Milan al 97' L'inizio partita del Milan, che torna a giocare una partita di Champions League a San Siro dopo un'attesa lunga 7 anni, porta subito una conclusione di Brahim Diaz che di sinistro ci prova dal limite ...

Champions, diretta Milan-Atletico Madrid 1-1: pareggio di Griezmann la Repubblica Beffa Milan a San Siro, Atl.Madrid vince su rigore al 97' MILANO (ITALPRESS) – Il Milan perde 2-1 contro l’Atletico Madrid nella seconda giornata nel girone B della Champions League e rimane a zero punti compromettendo le speranze di qualificazione alla fase ...

Milan – Atletico Madrid 1-2, il tabellino del match Il tabellino di Milan - Atletico Madrid, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022 ...

Simeone L'ultima volta delina San Siro è stata proprio contro il club madrileno: era il 19 febbraio 2014, erano gli ottavi di finale e i rossoneri persero la gara 1 - 0 per poi ...L'inizio partita del, che torna a giocare una partita diLeague a San Siro dopo un'attesa lunga 7 anni, porta subito una conclusione di Brahim Diaz che di sinistro ci prova dal limite ...MILANO (ITALPRESS) – Il Milan perde 2-1 contro l’Atletico Madrid nella seconda giornata nel girone B della Champions League e rimane a zero punti compromettendo le speranze di qualificazione alla fase ...Il tabellino di Milan - Atletico Madrid, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022 ...