Champions, Milan-Atletico Madrid 1-2 (Di martedì 28 settembre 2021) Il Milan perde 2-1 in casa contro l'Atletico Madrid nel match valido per il gruppo B di Champions League. I rossoneri passano in vantaggio con Leao al 20?, gli spagnoli ribaltano il risultato nel finale: Griezmann all'84' firma il provvisorio 1-1 e Suarez al 97? su rigore sigla il definitivo 2-1. I rossoneri giocano in dieci uomini dal 29? per l'espulsione di Kessié per doppia ammonizione. Nell'altra partita del girone il Liverpool vince in trasferta per 5-1 sul campo del Porto. In classifica Reds primi a quota 6, segue l'Atletico a 4, poi i portoghesi con un punto e il Milan a 0. L'articolo proviene da Italia Sera.

