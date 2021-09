Champions League, Shakhtar-Inter e Milan-Atl. Madrid: le milanesi aprono il 2° turno (Di martedì 28 settembre 2021) Torna la Champions League con un tabellone ricco di match entusiasmanti come la sfida tra sceicchi di Psg e Manchester City. Il grande confronto tra Juventus e Chelsea, e la gara tra Milan e Atletico Madrid Leggi su mediagol (Di martedì 28 settembre 2021) Torna lacon un tabellone ricco di match entusiasmanti come la sfida tra sceicchi di Psg e Manchester City. Il grande confronto tra Juventus e Chelsea, e la gara trae Atletico

Advertising

acmilan : A collection of the best #UCL moments experienced at home, to get in the mood for tomorrow night ?? Per celebrare i… - acmilan : Our #UCL home debut is around the corner ?? Tune in to the App for the Boss and @Brahim's pre-match presser ?? Il n… - acmilan : ?? 'This Champions League will help AC Milan grow' @jksheva7 and what the #UCL means to each and every Rossonero ??… - Eurosport_IT : Le ufficiali di #AtleticoMadrid ?? #UCL - erne1976 : RT @Teo__Visma: Fiumi di gente Verso il santuario In un martedì di Champions League Il ritorno del rito pagano -