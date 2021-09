Champions League, Milan-Atletico 1-2: Suarez la ribalta al 97? | I risultati (Di martedì 28 settembre 2021) Un Milan eroico non è sufficiente: l’Atletico espugna San Siro al 97? con un gol di Suarez su rigore. Messi segna il suo primo gol francese in PSG-City. Tutti i… L'articolo Champions League, Milan-Atletico 1-2: Suarez la ribalta al 97? I risultati è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 28 settembre 2021) Uneroico non è sufficiente: l’espugna San Siro al 97? con un gol disu rigore. Messi segna il suo primo gol francese in PSG-City. Tutti i… L'articolo1-2:laal 97? Iè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

