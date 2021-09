Champions League, i risultati di oggi: Milan ko, pareggio Inter. Tiraspol batte Real Madrid! PSG regola il City (Di martedì 28 settembre 2021) Stasera si sono giocate otto partite valide per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Il risultato a sorpresa è indubbiamente la vittoria del Tiraspol, capace di sconfiggere il Real Madrid a domicilio per 2-1: Jakhshibaev sigla il vantaggio al 25?, Benzema pareggia su rigore al 65?, al 90? Thill è risolutore con una rasoiata da fuori area. I moldavi volano così in testa al gruppo D con 6 punti, +3 su Real Madrid, +5 su Inter e Shakhtar Donetsk che hanno pareggiato tra loro a reti bianche. Il Milan è invece stato sconfitto per 2-1 dall’Atletico Madrid a San Siro: i rossoneri sono passati in vantaggi al 19? con Leao, poi Kessié è stato espulso al 29? e gli spagnoli sono riusciti a ribaltare la contesa con Griezmann all’84’ e con un generoso ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Stasera si sono giocate otto partite valide per la seconda giornata della fase a gironi della. Il risultato a sorpresa è indubbiamente la vittoria del, capace di sconfiggere ilMadrid a domicilio per 2-1: Jakhshibaev sigla il vantaggio al 25?, Benzema pareggia su rigore al 65?, al 90? Thill è risolutore con una rasoiata da fuori area. I moldavi volano così in testa al gruppo D con 6 punti, +3 suMadrid, +5 sue Shakhtar Donetsk che hanno pareggiato tra loro a reti bianche. Ilè invece stato sconfitto per 2-1 dall’Atletico Madrid a San Siro: i rossoneri sono passati in vantaggi al 19? con Leao, poi Kessié è stato espulso al 29? e gli spagnoli sono riusciti a ribaltare la contesa con Griezmann all’84’ e con un generoso ...

