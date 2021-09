Champions League amara: pari dell'Inter, perde il Milan. Clamoroso KO del Real Madrid contro lo Sheriff (Di martedì 28 settembre 2021) La seconda giornata di Champions League si apre con le otto partite del martedì, tra cui spiccava la supersfida tra paris Saint-Germain e Manchester City. Le due sfide delle 18.45 hanno visto l'Ajax imporsi per 2-0 sul Besiktas, mentre l'Inter non va oltre lo 0-0 contro la sua "bestia nera" Shakhtar Donetsk. Nelle sei partite delle 21, invece, non mancano le sorprese: il Lipsia cade in casa - 1-2 contro Il Brugge - e altrettanto fa il Real Madrid, che perde sempre 1-2 al 90' contro lo Sheriff, clamorosamente in vetta al gruppo D. Il Borussia Dortmund vince di misura contro lo Sporting Lisbona (1-0), mentre il Liverpool chiude in goleada ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) La seconda giornata disi apre con le otto partite del martedì, tra cui spiccava la supersfida tras Saint-Germain e Manchester City. Le due sfidee 18.45 hanno visto l'Ajax imporsi per 2-0 sul Besiktas, mentre l'non va oltre lo 0-0la sua "bestia nera" Shakhtar Donetsk. Nelle sei partitee 21, invece, non mancano le sorprese: il Lipsia cade in casa - 1-2Il Brugge - e altrettanto fa il, chesempre 1-2 al 90'lo, clamorosamente in vetta al gruppo D. Il Borussia Dortmund vince di misuralo Sporting Lisbona (1-0), mentre il Liverpool chiude in goleada ...

