Champions: Kantè positivo al covid, salta la Juve (Di martedì 28 settembre 2021) Il centrocampista del Chelsea N'Golo Kante è risultato positivo al covid e salterà la sfida di Champions League di domani contro la Juventus. Lo ha annunciato l'allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, in ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Il centrocampista del Chelsea N'Golo Kante è risultatoale salterà la sfida diLeague di domani contro lantus. Lo ha annunciato l'allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions Kantè Chelsea, Jorginho: 'Kanté positivo al Covid? Vaccinarsi è una scelta personale. Ecco come possiamo far male alla Juve' Commenta per primo Jorginho , centrocampista del Chelsea , parla accanto a Tuchel in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League con la Juventus: 'Kanté positivo al Covid? Lo abbiamo saputo stamattina, ora sto pensando alla partita. Vaccinarsi è una scelta personale, posso dire solo quello. Difesa Juve? Come ...

