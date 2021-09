Champions | Inzaghi | poco brillanti ma potevamo vincere

(Di martedì 28 settembre 2021) "Abbiamo affrontato una squadra in salute che ha avuto tanto palleggio, noi abbiamo avuto il demerito di non aver sfruttato le occasioni.concludere meglio, abbiamo avuto 5 occasioni anche in ...

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simonedopo lo 0 - 0 contro lo Shakhtar Donetsk in. "Lo 0 - 0 è il risultato più strano, abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo trovato un ...... ancora uno 0 - 0, ancora un risultato che complica e non poco il percorso dell'Inter in... Anche perché il passo indietro degli uomini di Simonerispetto alle ultime uscite è stato ...Potevamo vincerla". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions. "Lo 0-0 è il risultato più strano, abbiamo avuto tantissime occasioni ...Per quanto creato secondo me potevamo vincere la gara”. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi commenta così il pari per 0-0 in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. “Dzeko e ...