Champions: Gasperini, vinciamo per la prima volta a Bergamo (Di martedì 28 settembre 2021) "A Bergamo in Champions non abbiamo mai vinto e non sarebbe male farlo con lo Young Boys, una partita importante ma non decisiva, anche se i punti sono uguali ovunque". Gian Piero Gasperini, alla ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) "Ainnon abbiamo mai vinto e non sarebbe male farlo con lo Young Boys, una partita importante ma non decisiva, anche se i punti sono uguali ovunque". Gian Piero, alla ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta, Gasperini: non sarebbe male vincere per la prima volta a Bergamo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta, Gasperini: non sarebbe male vincere per la prima volta a Bergamo - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta, Gasperini: non sarebbe male vincere per la prima volta a Bergamo - napolimagazine : CHAMPIONS - Atalanta, Gasperini: non sarebbe male vincere per la prima volta a Bergamo - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Atalanta, Gasperini: non sarebbe male vincere per la prima volta a Bergamo -