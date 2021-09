Champions, Europa e Conference League, seconda giornata gironi: tutte le statistiche e le curiosità (Di martedì 28 settembre 2021) seconda giornata della fase a gironi di Champions League, oggi alle 18,45 per il gruppo D l’Inter fa visita allo Shakhtar Donetsk: cinque i precedenti tra le due squadre nelle competizioni europee con due vittorie nerazzurre e tre pareggi, l’allenatore dei neroarancioni De Zerbi ha guidato il Sassuolo in Serie A dal 13 giugno 2018 al maggio 2021. Arbitra il rumeno Kovàcs, alle 21,00 il Real Madrid ospita lo Sheriff. Alla stessa ora nel gruppo B il Milan riceve l’Atletico Madrid: negli ottavi di finale del torneo 2013/2014 il 19 febbraio 2014 i rossoneri allenati da Clarence Seedorf persero in questo stadio 1-0 e l’11 marzo al Vicente Calderòn i colchoneros trionfarono 4-1 (rete milanista firmata da Kakà). Dirige l’incontro il turco Cakir, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5, sempre ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021)della fase adi, oggi alle 18,45 per il gruppo D l’Inter fa visita allo Shakhtar Donetsk: cinque i precedenti tra le due squadre nelle competizioni europee con due vittorie nerazzurre e tre pareggi, l’allenatore dei neroarancioni De Zerbi ha guidato il Sassuolo in Serie A dal 13 giugno 2018 al maggio 2021. Arbitra il rumeno Kovàcs, alle 21,00 il Real Madrid ospita lo Sheriff. Alla stessa ora nel gruppo B il Milan riceve l’Atletico Madrid: negli ottavi di finale del torneo 2013/2014 il 19 febbraio 2014 i rossoneri allenati da Clarence Seedorf persero in questo stadio 1-0 e l’11 marzo al Vicente Calderòn i colchoneros trionfarono 4-1 (rete milanista firmata da Kakà). Dirige l’incontro il turco Cakir, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5, sempre ...

