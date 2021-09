CHAMPIONS, EUROPA E CONFERENCE LEAGUE, 2° GIORNATA: I MATCH DELLE ITALIANE E DOVE VEDERLI (Di martedì 28 settembre 2021) Seconda “GIORNATA” di Coppe Europee. State cercando di capire DOVE vedere i MATCH della vostra squadra del cuore tra CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE e CONFERENCE LEAGUE? Ecco la guida completa di BubinoBlog. Ecco la guida completa della seconda GIORNATA dei gironi DELLE coppe Europee che vedono impegnate le nostre squadre. CHAMPIONS LEAGUE 2° GIORNATA Partita Giorno Orario Messa in onda FC Shaktar Donetsk – Inter Mar. 28 set. 18.45 Milan – Atletico Madrid Mar. 28 set. 21.00 Atalanta – BSC Young Boys Mer. 29 set. 18.45 Juventus – Chelsea Mer. 29 set. 21.00 Classifica Gironi CHAMPIONS LEAGUE (con squadre ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 settembre 2021) Seconda “” di Coppe Europee. State cercando di capirevedere idella vostra squadra del cuore tra? Ecco la guida completa di BubinoBlog. Ecco la guida completa della secondadei gironicoppe Europee che vedono impegnate le nostre squadre.2°Partita Giorno Orario Messa in onda FC Shaktar Donetsk – Inter Mar. 28 set. 18.45 Milan – Atletico Madrid Mar. 28 set. 21.00 Atalanta – BSC Young Boys Mer. 29 set. 18.45 Juventus – Chelsea Mer. 29 set. 21.00 Classifica Gironi(con squadre ...

