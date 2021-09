C’è chi pensa che Chiara Ferragni le stia provando tutte per raggiungere Khaby Lame (Di martedì 28 settembre 2021) Lo scorso giugno l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è stata superata – per numero di followers su Instagram – dal tiktoker di Chivasso Khaby Lame. Da quel momento, un po’ per gioco un po’ per alimentare dietrologie che qualcuno si ostina a portare avanti, per alcuni è cominciata tra i due una battaglia silenziosa. Fino ad oggi, quando Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto un po’ osé e qualcuno nei commenti ha subito tirato in ballo Khaby Lame. LEGGI ANCHE > Khaby Lame ha più follower di Chiara Ferragni su Instagram Chiara Ferragni vs Khaby Lame: una battaglia silenziosa? Quando ci chiediamo se tra i due ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 settembre 2021) Lo scorso giugno l’imprenditrice digitaleè stata superata – per numero di followers su Instagram – dal tiktoker di Chivasso. Da quel momento, un po’ per gioco un po’ per alimentare dietrologie che qualcuno si ostina a portare avanti, per alcuni è cominciata tra i due una battaglia silenziosa. Fino ad oggi, quandoha pubblicato uno scatto un po’ osé e qualcuno nei commenti ha subito tirato in ballo. LEGGI ANCHE >ha più follower disu Instagramvs: una battaglia silenziosa? Quando ci chiediamo se tra i due ...

