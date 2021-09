Cdp-Fei | intesa da 260 mln | saranno investiti per favorire l’accesso al mercato delle innovazioni hi-tech

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 settembre 2021) È stato firmato ieri fra Cdp Venture Capital Sgr ed il Fondo europeo per gli investimenti (Fei, parte del gruppo Bei), un accordo di partnership che consentirà di realizzare in modo paritetico investimenti fino a 260 milioni di euro, mirati ad accelerarealdi progetti ad alto contenuto tecnologico. In particolare, l’siglata ieri dall’Amministratore delegato e Direttore generale di Cdp Venture Capital Sgr Enrico Resmini e dall’Amministratore delegato di Fei Alain Godard, alla presenza dell’Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, mira a dare continuità a Ita, la piattaforma di investimento lanciata da Cdp e Fei nel dicembre 2016 per il potenziamento del Trasferimento Tecnologico in Italia. Un processo fondamentale per colmare il divario esistente fra l’elevata ...