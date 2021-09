'Causa Covid mortalità da infarto è passata da 4,1 a 13,7%' (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Al via da domani, Giornata mondiale del cuore 2021, e fino al 30 novembre, la 1° Campagna nazionale di prevenzione secondaria 'Non dimenticare il tuo cuore', ideata dalla Fondazione per il tuo cuore dei cardiologi ospedalieri dell'Anmco, con check-up cardiologici gratuiti per i pazienti che hanno avuto un infarto nell'ultimo anno. In Italia ogni anno - ricorda la Fondazione - circa 130.000 persone hanno un infarto e il 20% di questi pazienti entro 12 mesi va incontro a un nuovo arresto cardiaco. Il 60% è a rischio di un evento aterotrombotico. A 12 mesi dall'infarto è dunque molto importante - raccomanda la Fondazione - un'attenta rivalutazione delle condizioni del paziente, ma purtroppo spesso non viene effettuata e molti pazienti non si sottopongono ai periodici controlli o sospendono la terapia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Al via da domani, Giornata mondiale del cuore 2021, e fino al 30 novembre, la 1° Campagna nazionale di prevenzione secondaria 'Non dimenticare il tuo cuore', ideata dalla Fondazione per il tuo cuore dei cardiologi ospedalieri dell'Anmco, con check-up cardiologici gratuiti per i pazienti che hanno avuto unnell'ultimo anno. In Italia ogni anno - ricorda la Fondazione - circa 130.000 persone hanno une il 20% di questi pazienti entro 12 mesi va incontro a un nuovo arresto cardiaco. Il 60% è a rischio di un evento aterotrombotico. A 12 mesi dall'è dunque molto importante - raccomanda la Fondazione - un'attenta rivalutazione delle condizioni del paziente, ma purtroppo spesso non viene effettuata e molti pazienti non si sottopongono ai periodici controlli o sospendono la terapia ...

