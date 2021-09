Cassano si sbilancia su una big italiana | le sue parole

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 settembre 2021) Antonio, alla BoboTv, ha parlato nuovamente del cammino delle italiane, principalmente della Juventus, in Champions League. Questa volta, però, ha fornito un consiglio a Massimiliano Allegri che domani giocherà contro il Chelsea: “Abbiamo detto che sui lati dovevano giocare Chiesa e Cuardado e Allegri mette Chiesa e Bernardeschi. Per febbraio la Juve rischia di essere fuori dai giochi, visto che ora ha due gare toste con Chelsea e Torino, rischiando la doppia sconfitta. Se giochi novanta minuti nella tua area il Chelsea ti sbrana” La sfida contro la squadra allenata da Thomas Tuchel sarà già un match fondamentale per la Vecchia Signora, che vorrà riproporre il calcio mostrato contro il Malmoe. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Chelsea, Tuchel perde un big per la sfida con la Juve L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...