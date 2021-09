Caso Morisi | Salvini non si pente della citofonata a Bologna e dice | “Lega attaccata a reti unificate”

(Di martedì 28 settembre 2021) Matteonon si è pentitofatta ad un presunto spacciatore al quartiere Pilastro didurante la campagna elettorale per le regionali nel 2020, quando in diretta social e davanti a troupe tv e giornalisti suonò al citofono di una famiglia chiedendo se dall’altra parte ci fosse uno spacciatore. A margine di un sopralluogo all’ex Macello di Milano, infatti, il leader del Carroccio, a chi gli chiedeva se, alla luce degli svilupporecente vicenda, si fosse pentito di quella, ha risposto così: “No, perché hanno arrestato degli spacciatori. Lì c’erano degli spacciatori che sono stati arrestati. Non andiamo a. Diciamo che sono stato ministro dell’Interno e qualche contatto con le forze dell’ordine ce ...

Leggi anche: Lapo Elkann e la lezione di umanità a Salvini e agli antagonisti della Bestia Lucava difeso senza rinfacciargli il passato, la Procura ha usato Corriere e Repubblica ...Leggi anche, Salvini indignato e disgustato riscopre il garantismo: 'Una schifezza mediatica' Lucava difeso senza rinfacciargli il passato, la Procura ha usato Corriere e ..."Per me chi vende droga, vende morte. Su questo spero che nessuno abbia dubbi, chi consuma droga sbaglia e va aiutato e curato. Ma tirare in ballo il discorso politico, che non c'entra nulla con il pa ...Non usa giri di parole. «Sono spiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un giudice, un tribunale a farlo»: così il segretario della Lega ...