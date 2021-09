Caso Morisi | Salvini | «È un attacco gratuito alla Lega a cinque giorni dal voto»

(Di martedì 28 settembre 2021) È il momento più difficile per Matteo. Se all’esterno lo “assediano” le accuse di aver ceduto droga mosse dmagistratura a Luca, il suo guru per la comunicazione, dall’altra deve tenere a bada i colpi che dall’interno sta assestano Giancarlo Giorgetti, sempre più insofferente verso la doppia, di lotta e di governo. In un’intervistaStampa ieri il ministro dello Sviluppo ha finito per tirare la volata a Calenda contro Michetti, salvo poi invocare il fraintendimento. Nel frattempo, la coalizione era entrata in ebollizione e solo l’intervento risolutore di Giorgia Meloni ha evitato il protrarsi delle polemiche. Ma a mettere nel tritacarne mediaticoè soprattutto la vicenda. Sui social impazza il video con la famosa citofonata di ...

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - carlogubi : Sul caso #Morisi c'è dell'accanimento ad personam, altrimenti non si spiega tutto questo clamore attorno a un event… - SirDistruggere : Salvini 'il caso Morisi è una schifezza mediatica'. Salvini,quello che andava a citofonare a presunti spacciatori,… - La_gatta_pigra : RT @SirDistruggere: Salvini 'il caso Morisi è una schifezza mediatica'. Salvini,quello che andava a citofonare a presunti spacciatori, basa… - Patrixros : RT @Lucrezi97533276: È crollato tutto il castello omofobo e proibizionista della Lega, è questo il vero lato positivo del caso #Morisi . Tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Morisi

Ma tirare in ballo il discorso politico, che non c'entra nulla con il partito, perché lui (Luca, ndr) risponderà a se stesso e alla sua coscienza.... È un attacco gratuito alla Lega a 5 giorni ...Giuseppe Conte a gamba tesa su Matteo Salvini . Intervenuto ai microfoni di Mattino 5, l'ex premier ha lanciato una frecciatina al segretario della Lega nel commentare il: "Non entrerei nella vicenda personale, c'è anche una vicenda giudiziaria. Colpisce il fatto che Salvini con gli amici è molto indulgente, mentre con tutti gli altri è stato duro. ...Non minore è stata la delusione procuratami sulla Stampa dal vecchio e solitamente simpatico Sergio Staino. I giornali senza eccezione si scatenano sul caso che ha travolto lo spin doctor di Matteo Sa ..."Chi spaccia droga è un criminale, quello che uno fa la seraa casa sua sono affari suoi. Se qualcuno vende droga deve andare in galera". Alla domanda se rifarebbe la "scena" del citofono, in campagna ...