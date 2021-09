Caso Morisi | la difesa replica alle accuse | «Il flacone con il liquido non era suo»

(Di martedì 28 settembre 2021) «Ilcon delnon era di Luca, il quale non può averlo ceduto a terzi. C’è piena fiducia nel lavoro degli inquirenti. Condividiamo le parole del procuratore della Repubblica di Verona secondo cui si tratta di un fatto banale per quanto riguarda l’autorità giudiziaria». Questa la versione delladi Luca, stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa. L’avvocato scelto da Lucaper fronteggiare ledi cessione di stupefacenti è Fabio Pinelli, lo stesso che aveva difeso il senatore della Lega Armando Siri nelArata. Secondo lee le prime ricostruzioni ilnelsarebbe Ghb, una sostanza nota anche come droga dello stupro. Ghb è ...

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - carlogubi : Sul caso #Morisi c'è dell'accanimento ad personam, altrimenti non si spiega tutto questo clamore attorno a un event… - SirDistruggere : Salvini 'il caso Morisi è una schifezza mediatica'. Salvini,quello che andava a citofonare a presunti spacciatori,… - MAnnurca : RT @SalsaConAndrea: Nel caso Morisi c’è tutto quello che combatte la Lega: Festini gay, uso di tanti tipi di droghe, presenza di immigrati… - Candid_S_Voce : Salvini: 'Surreale attacco alla Lega a cinque giorni dal voto' - -

...accertamenti sul contenuto di quel flacone ritrovato in casa die che dunque sia prematuro dare per scontato che si tratti di droga liquida, o ' droga dello stupro '. Ma che in ogninon ...L'Adnkronos, inoltre, fa sapere che uno dei due romeni fermati per un controllo il mese scorso, sarebbe indagato per cessione di stupefacenti nell'ambito deldi Luca, già sotto indagine ...”Questa vicenda non è capitata a Salvini. E’ una vicenda personale e per quanto ne sappiamo anche una vicenda giudiziaria” ma ”vediamo le indagini. Non voglio fare strumentalizzazioni e speculazioni p ...Intervista esclusiva per iNews24 a Marco Furfaro (PD) sul caso Morisi e sulle dichiarazione del segretario della Lega Matteo Salvini.