Caso Morisi | Ilaria Cucchi | “Lo perdono Stefano però lo hanno ammazzato”

(Di martedì 28 settembre 2021) ‘Io sonoe a differenza del signor Salvini sono capace di perdonare e di guardare oltre”. Lo ha dettointervenendo a Otto e mezzo su ‘La7’. “Non voglio dare giudizi morali e non voglio dire quello che penso ma non è questa la sede. Quello che voglio dire è che questo modo di fare propaganda è pericolosissimo. Io sono vittima quotidianamente di insulti e di minacce”. In un post pubblicato ieri su Facebookaveva scritto: ”Ora so che tutte le durissime prese di posizione di Matteo Salvini controe la mia famigliaun volto: Luca, indagato dalla Procura di Verona per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Così almeno leggo sui giornali. Leggo delle sue pubbliche scuse ...

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - carlogubi : Sul caso #Morisi c'è dell'accanimento ad personam, altrimenti non si spiega tutto questo clamore attorno a un event… - Agenzia_Ansa : Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestarg… - Carmine13051963 : RT @francesco088661: RIDICOLE, ASSURDE E FALSE, senza SE e senza MA, le ISTERICHE DICHIARAZIONI della #DeMichelis, Pd,secondo la quale Mori… - Gabriel49135747 : Ma sul figlio di Beppe grillo non si sa più nulla è passato tutto vero? Ora va di moda morisi guarda caso proprio prima dell'elezioni? -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Morisi

E abbiamo ottenuto risultati importanti per il Paese' Vedi Anche, Salvini non si pente della citofonata a Bologna e dice: 'Lega attaccata a reti unificate''Ilporta direttamente alLa Bestia di Salvini'. Antonio Padellaro , editorialista del Fatto quotidiano, è ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , su La7, insieme a Ilaria Cucchi , ...Qualche giorno fa Matteo Salvini ha «assolto», dopo essere andato a trovarlo in carcere, il macellaio Walter Onichini, condannato a 4 anni e 11 mesi per avere sparato a un ladro albanese che con uno o ...ROMA (ITALPRESS) – “Non ho tempo per leggere le interviste, poi ho visto che Giorgetti ha smentito. Credo che a Roma con Michetti si ripartirà dalle periferie, non dal salotto di Calenda”. A dirlo il ...