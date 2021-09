Caso Morisi | Ilaria Cucchi | “Lo perdono Stefano però lo hanno ammazzato”

(Di martedì 28 settembre 2021) ‘Io sonoe a differenza del signor Salvini sono capace di perdonare e di guardare oltre”. Lo ha dettointervenendo a Otto e mezzo su ‘La7’. “Non voglio dare giudizi morali e non voglio dire quello che penso ma non è questa la sede. Quello che voglio dire è che questo modo di fare propaganda è pericolosissimo. Io sono vittima quotidianamente di insulti e di minacce”. In un post pubblicato ieri su Facebookaveva scritto: ”Ora so che tutte le durissime prese di posizione di Matteo Salvini controe la mia famigliaun volto: Luca, indagato dalla Procura di Verona per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Così almeno leggo sui giornali. Leggo delle sue pubbliche scuse ...

...nel dibattito della vicenda giudiziaria che vede coinvolto l'oramai ex social media manager della Lega Luca. La parlamentare dem, tuttavia, invece di esprimere la propria opinione sul...Il vero problema, per Salvini, capitano leghista, non è giudiziario e nemmeno umano: Luca, come tutti, è innocente fino a prova contraria e la fragilità - vale per chiunque - ha diritto alla ...'Io sono Ilaria Cucchi e a differenza del signor Salvini sono capace di perdonare e di guardare oltre". Lo ha detto Ilaria Cucchi intervenendo a Otto e mezzo su 'La7'. "Non voglio dare giudizi morali ...Il socio, in pratica, di Morisi nella Sistemaintranet.com, l’azienda che ha fatturato milioni nel giro di tre anni alla Lega. A Milano non c’è solo la partita russa che preoccupa la Lega già tesa per ...