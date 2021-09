Caso Morisi | i racconti e le testimonianze dei festini | bufera su Lega e Salvini

(Di martedì 28 settembre 2021) Indagato per cessione droga Luca, ex guru social della. E mentre si riconcorrono lee idei "" interviene il leader della: «Ha sbagliato ma potrà sempre...

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - Agenzia_Ansa : Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestarg… - fattoquotidiano : 'FA MALE SOLO A SÈ STESSO', 'VICENDA PRIVATA' Il dietrofront (garantista) della Lega sulla droga dopo il caso Mori… - Bentsnah : @bobocraxi Ma ci faccia il piacere! C'è caso e caso. Se Morisi si fa beccare con droga in casa dopo accusa di cessi… - frabarraco : RT @Iperbole_: Una delle cose che mi fanno schifo del caso #Morisi sono le parole dei leghisti: compassionevoli e affettuose nei suoi confr… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Morisi

'Per me l'amicizia, la lealtà, la solidarietà, non sono parole scritte a. Nella vita si può sbagliare, tutti sbagliano , io almeno sbaglio venti volte al giorno; però l'...all'amico Luca, ...La pioggia di polemiche su Lega e Salvini "Nella vicenda personale dinon entrerei, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, colpisce il fatto che Salvini con gli amici sia molto ...Il caso di Luca Morisi, l'ex stratega social della Lega, indagato per cessione di stupefacenti. Una vicenda giudiziaria che scuote ora la politica, a partire dal leader del partito Matteo Salvini. Il ..."Sono spiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un giudice, un tribunale a farlo": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a proposito dell'indagine su Luca Mori ...