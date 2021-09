Caso Morisi, dal ritrovamento della fiala alla cocaina in casa: come è partita l’inchiesta (Di martedì 28 settembre 2021) Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Luca Morisi, l’ex guru dei social della Lega, per sospetta detenzione e cessione di sostanza stupefacente "sulla cui natura si attende l'esito delle analisi”. Due grammi di cocaina in casa, i telefoni sequestrati e l’indagine partita dopo che alcuni giovani lo avrebbero indicano come colui che avrebbe ceduto loro droga liquida, anche se le analisi non hanno ancora confermato il contenuto di quella boccetta. Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 settembre 2021) Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Luca, l’ex guru dei socialLega, per sospetta detenzione e cessione di sostanza stupefacente "sulla cui natura si attende l'esito delle analisi”. Due grammi diin, i telefoni sequestrati e l’indaginedopo che alcuni giovani lo avrebbero indicanocolui che avrebbe ceduto loro droga liquida, anche se le analisi non hanno ancora confermato il contenuto di quella boccetta.

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - carlogubi : Sul caso #Morisi c'è dell'accanimento ad personam, altrimenti non si spiega tutto questo clamore attorno a un event… - Agenzia_Ansa : Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestarg… - cavalierebianc5 : RT @ilmessaggeroit: Morisi e il caso della droga, ira di Salvini: «Disgustato dalla schifezza mediatica» - kakkimiao : RT @catlatorre: Sul caso #Morisi non c'è molto da dire. O meglio, ci sarebbe, ma non avendo mai amato le campagne d'odio e, anzi, contrasta… -