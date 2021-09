Caso Morisi | come funzionano la detenzione per «uso personale» e la cessione di droga in Italia

(Di martedì 28 settembre 2021) IlLucaha riacceso domande e dubbi sull’uso, lae ladi sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle leggi che regolano un mondo complicato e in costante evoluzione. Partiamo dai fatti. Le perquisizioni a casa dell’ex social media manager della Lega hanno portato alla luce una modica quantità di cocaina (solo pochi grammi). Le cronache hanno immediatamente specificatola quantità fosse tale da essere considerata “per uso” e che quindi costerà auna sanzione amministrativa. Storia diversa per la bottiglietta di liquido trovata nell’auto dei due ragazzi che si erano allontanati da casa sua e che hanno confermato – secondo le ricostruzioni de la Repubblica – si trattasse di Ghb, meglio conosciuta...

Il leader della Lega è intervenuto anche sul: 'Non ci sono reati, è una vicenda privata. Chi fa uso di droghe va aiutato' Sullo stesso argomento: Il leghista Pillon: "non mi è mai piaciuto. Certe cose le sapevano tutti" Il ...Delil segretario della Lega era già stato messo a conoscenza da diverse settimane, almeno dal 1° settembre, giorno in cui l'ex spin doctor del Capitano (era stato proprioa ...Il leader della Lega è intervenuto anche sul caso Morisi: "Non ci sono reati, è una vicenda privata. Chi fa uso di droghe va aiutato" ...Luca Morisi era la persona che curava i social di Salvini e Lega Nord. Ora è indagato per cessione di droga. Gli citofoneranno?