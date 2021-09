Caro bollette, con il mercato libero si potrebbe risparmiare per elettricità e gas (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – In vista dell’aumento previsto ad ottobre del costo di luce e gas, una famiglia potrebbe risparmiare – a parità di consumi e con le tariffe attualmente in vigore – fino al 16% per la bolletta elettrica e fino al 13% per quella del gas qualora scegliesse la miglior tariffa del mercato libero. È quanto è emerso da una simulazione di Facile.it sui costi in bolletta nel 2020 e nel 2021. “Il primo ottobre le tariffe energetiche verranno aggiornate e il rischio di un maxi aumento è concreto se si considera che ormai da mesi stiamo assistendo ad una crescita importante del costo delle principali materie prime energetiche – ha spiegato Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it – . Per mettersi al riparo dalle variazioni, che scatteranno in automatico per chi è tuttora nel mercato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – In vista dell’aumento previsto ad ottobre del costo di luce e gas, una famiglia– a parità di consumi e con le tariffe attualmente in vigore – fino al 16% per la bolletta elettrica e fino al 13% per quella del gas qualora scegliesse la miglior tariffa del. È quanto è emerso da una simulazione di Facile.it sui costi in bolletta nel 2020 e nel 2021. “Il primo ottobre le tariffe energetiche verranno aggiornate e il rischio di un maxi aumento è concreto se si considera che ormai da mesi stiamo assistendo ad una crescita importante del costo delle principali materie prime energetiche – ha spiegato Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it – . Per mettersi al riparo dalle variazioni, che scatteranno in automatico per chi è tuttora nel...

