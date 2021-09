Caro bollette, Arera annulla transitoriamente gli oneri generali di sistema. Con l’intervento del Governo +29,8% elettricità e +14,4% gas (Di martedì 28 settembre 2021) La dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici – ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento – e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% delle bollette dell’elettricità e di oltre il 30% di quelle del gas. L’Autorità per Energia Reti e Ambiente (Arera) è intervenuta annullando transitoriamente gli oneri generali di sistema in bolletta e potenziando il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, grazie al decreto di urgenza del Governo (leggi l’articolo) che ha stanziato le risorse necessarie, con ciò consentendo di attutire l’impatto del Caro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 settembre 2021) La dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici – ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento – e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% delledell’e di oltre il 30% di quelle del gas. L’Autorità per Energia Reti e Ambiente () è intervenutandoglidiin bolletta e potenziando il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, grazie al decreto di urgenza del(leggi l’articolo) che ha stanziato le risorse necessarie, con ciò consentendo di attutire l’impatto del...

