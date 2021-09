Carmelo Ciraulo, il cameriere dello scandalo scontrini di Marino, è candidato con Virginia Raggi (Di martedì 28 settembre 2021) E’ durata poco la stima tra Virginia Raggi e Ignazio Marino, probabilmente l’ex inquilino del Campidoglio non sapeva che Carmelo Ciraulo, il cameriere del famoso scandalo scontrini, è candidato in una delle liste a sostegno della sindaca. Quel fatto fu la disgrazia finale sulla giunta Marino, all’epoca in rotta con la segreteria centrale del partito che lo aveva eletto. Mandato a casa per una bottiglia di vino da 55euro, dissero. Aveva pagato da bere con la carta di credito del Campidoglio, un fatto che a Roma diove le municipalizzate non funzionano e i soldi si perdono da tutte le parti fu considerato inaccettabile da tutti. Era la rampa di lancio che proiettò Virginia Raggi alla ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) E’ durata poco la stima trae Ignazio, probabilmente l’ex inquilino del Campidoglio non sapeva che, ildel famoso, èin una delle liste a sostegno della sindaca. Quel fatto fu la disgrazia finale sulla giunta, all’epoca in rotta con la segreteria centrale del partito che lo aveva eletto. Mandato a casa per una bottiglia di vino da 55euro, dissero. Aveva pagato da bere con la carta di credito del Campidoglio, un fatto che a Roma diove le municipalizzate non funzionano e i soldi si perdono da tutte le parti fu considerato inaccettabile da tutti. Era la rampa di lancio che proiettòalla ...

