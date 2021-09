Carbonia Film Festival presenta How to Film the World 2021: tra gli ospiti Alexander Nanau e Vasco Brondi (Di martedì 28 settembre 2021) Dal 07 al 10 ottobre 2021 l'evento biennale d di Carbonia Film Festival, tra gli ospiti: Alexander Nanau, Vasco Brondi, Federica Di Giacomo, Max Collini, Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman e molti altri. Carbonia Film Festival torna dal 07 al 10 ottobre con How to Film the World 2021, appuntamento biennale organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria. Quattro giorni di grande cinema, musica, spettacolo e fotografia, con un focus sui temi cardine del Festival, ovvero lavoro e migrazioni, attraverso anteprime, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021) Dal 07 al 10 ottobrel'evento biennale d di, tra gli, Federica Di Giacomo, Max Collini, Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman e molti altri.torna dal 07 al 10 ottobre con How tothe, appuntamento biennale organizzato dal Centro Servizi Culturalidella Società Umanitaria. Quattro giorni di grande cinema, musica, spettacolo e fotografia, con un focus sui temi cardine del, ovvero lavoro e migrazioni, attraverso anteprime, ...

Advertising

cagliaripad : How to film the World, al via la terza edizione della biennale di Carbonia - 5aricog : RT @lanuovasardegna: Carbonia Film Festival presenta How to Film the World. Film, mostre, eventi e masterclass a Carbonia dal 07 al 10 ott… - lanuovasardegna : Carbonia Film Festival presenta How to Film the World. Film, mostre, eventi e masterclass a Carbonia dal 07 al 10… - Micsugliando : Il regista romeno Nanau al Carbonia Film Festival - Sardegna - - AnsaSardegna : Il regista romeno Nanau al Carbonia Film Festival. Edizione intermedia della kermesse, focus sulla formazione #ANSA -