Capienza cinema, teatri, stadi: ok del Cts all’aumento. Le novità (Di martedì 28 settembre 2021) L’articolo 8 del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ovvero il Dl che ha esteso l’obbligo del Green Pass a tutti i lavoratori, prevedeva che entro il 30 settembre 2021 il Comitato Tecnico scientifico esprimesse un parere sulle misure di distanziamento, Capienza e protezione nei luoghi in cui si svolgono attività culturali, sociali, ricreative e sportive, come cinema, teatri e stadi. Il parere del Cts è arrivato nella serata del 27 settembre, “in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell’evoluzione della campagna vaccinale“. Tutto rimane vincolato quindi all’adozione del parere da parte del Governo con dei prossimi provvedimenti. Tra le novità, il Cts ha espresso parere ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 settembre 2021) L’articolo 8 del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ovvero il Dl che ha esteso l’obbligo del Green Pass a tutti i lavoratori, prevedeva che entro il 30 settembre 2021 il Comitato Tecnico scientifico esprimesse un parere sulle misure di distanziamento,e protezione nei luoghi in cui si svolgono attività culturali, sociali, ricreative e sportive, come. Il parere del Cts è arrivato nella serata del 27 settembre, “in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell’evoluzione della campagna vaccinale“. Tutto rimane vincolato quindi all’adozione del parere da parte del Governo con dei prossimi provvedimenti. Tra le, il Cts ha espresso parere ...

Advertising

team_world : Il Cts dice SÌ alle riaperture degli accessi a cinema, teatri e SALE DA CONCERTO?? Capienza al 100% all’aperto e 80… - Agenzia_Ansa : Le nuove misure per gli eventi decise dal Cts: per i cinema e i teatri, ok alla capienza all'80% al chiuso, 100% al… - IlContiAndrea : Perché le cose bisogna spiegarle bene. All’aperto in autunno/inverno mi sembrano improbabili gli eventi (capienza a… - lifestyleblogit : Capienza cinema e teatri, Siae: 'Decisioni Cts insufficienti e non motivate' - - palvinxstyles : RT @team_world: Il Cts dice SÌ alle riaperture degli accessi a cinema, teatri e SALE DA CONCERTO?? Capienza al 100% all’aperto e 80% al chi… -