Cannavaro: «Pronto ad allenare in Italia o in Europa» (Di martedì 28 settembre 2021) Cannavaro Pronto ad allenare in Italia o in Europa. "Avevo ancora un contratto per 15 mesi. Ho scelto di rientrare a Napoli per stare vicino alla mia famiglia, negli ultimi tempi ho visto i miei figli dopo 11 mesi dall'inizio del campionato. Era un sacrificio grande. Mi sento Pronto ad allenare sia in Italia che in Europa dopo sei anni di esperienza in Cina". Così Fabio Cannavaro a margine della conferenza stampa in cui ha spiegato i motivi del suo addio al Guangzhou. "Non è stata la crisi dell'Evergrande a farmi rientrare, ma una scelta mia personale", ha aggiunto. "In Cina è stata un'esperienza importante, mi ha permesso di sviluppare le mie idee, ora le ho un po' più chiare. Spero di poterle condividerle di nuovo ..."

