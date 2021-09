Cannavaro: 'Dopo la Cina? Allenare in Europa, il Napoli il sogno' (Di martedì 28 settembre 2021) Ha scelto la terrazza di uno degli alberghi più belli della città per dare il suo addio ufficiale alla Cina e annunciare di essere pronto a prendere una panchina in Europa e, perché no, in Italia. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) Ha scelto la terrazza di uno degli alberghi più belli della città per dare il suo addio ufficiale allae annunciare di essere pronto a prendere una panchina ine, perché no, in Italia. ...

Advertising

Gazzetta_it : #FabioCannavaro: 'Dopo la Cina? Allenare in Europa, il Napoli il sogno' - jeremxroy : RT @Gazzetta_it: #FabioCannavaro: 'Dopo la Cina? Allenare in Europa, il Napoli il sogno' - sportli26181512 : Cannavaro: 'Dopo la Cina? Allenare in Europa, il Napoli il sogno': Cannavaro: 'Dopo la Cina? Allenare in Europa, il… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #FabioCannavaro: 'Dopo la Cina? Allenare in Europa, il Napoli il sogno' - satomorosa1 : RT @Gazzetta_it: #FabioCannavaro: 'Dopo la Cina? Allenare in Europa, il Napoli il sogno' -