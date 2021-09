Cannabis, presidio a Montecitorio per salvare il referendum: governo verso la proroga dei termini dopo i ritardi dei Comuni (Di martedì 28 settembre 2021) Il governo vuole intervenire per salvare la raccolta firma per il referendum sulla Cannabis: fonti dell’esecutivo alle agenzie di stampa dicono che mercoledì in Consiglio dei ministri arriverà la proroga attesa dal comitato promotore, riunitosi dalle 18 in presidio davanti a Montecitorio. La misura sarà inserita in un decreto legge che comprende diversi interventi urgenti e arriva ad appena un giorno dalla scadenza del 30 settembre, ultimo giorno per la consegna delle sottoscrizioni in Corte di Cassazione. La proroga si è resa necessaria per via dei ritardi dei Comuni che non hanno rispettato i tempi previsti per far arrivare le firme certificate: a questa mattina le certificazioni erano solo 340mila. Per questo i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Ilvuole intervenire perla raccolta firma per ilsulla: fonti dell’esecutivo alle agenzie di stampa dicono che mercoledì in Consiglio dei ministri arriverà laattesa dal comitato promotore, riunitosi dalle 18 indavanti a. La misura sarà inserita in un decreto legge che comprende diversi interventi urgenti e arriva ad appena un giorno dalla scadenza del 30 settembre, ultimo giorno per la consegna delle sottoscrizioni in Corte di Cassazione. Lasi è resa necessaria per via deideiche non hanno rispettato i tempi previsti per far arrivare le firme certificate: a questa mattina le certificazioni erano solo 340mila. Per questo i ...

marcocappato : Non facciamoci rapinare il #ReferendumCannabis! Da stasera, sciopero della fame. Per aderire:… - marcocappato : Da stasera, sciopero della fame. Per aderire: - GiuseppeMargio1 : Referendum cannabis, promotori in presidio a Montecitorio. A un giorno dalla scadenza solo 340mila certificazioni:… - Loredanataberl1 : RT @neXtquotidiano: Cannabis, referendum ostaggio della burocrazia: presidio a oltranza davanti il Parlamento - Paola18439710 : RT @MaryNewsWeb: Referendum #cannabis, promotori in presidio a Montecitorio. A 48 ore dalla scadenza arrivate 340mila certificazioni: “Gove… -