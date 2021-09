Cannabis legale, il decreto di proroga in Cdm. Ultime ore (Di martedì 28 settembre 2021) «Il referendum sulla Cannabis ha raggiunto le 500 mila firme necessarie. I certificati elettorali stanno iniziando ad arrivare ma troppo lentamente per pensare di averli tutti per il 30 settembre, ultimo giorno utile. Il Governo deve intervenire tempestivamente per prorogare i termini fino al 31 ottobre. Non possiamo permettere assolutamente che la burocrazia blocchi la volontà popolare». È il pentastellato Giuseppe Brescia, a parlare, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera. Non è questione che si può risolvere subito in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 28 settembre 2021) «Il referendum sullaha raggiunto le 500 mila firme necessarie. I certificati elettorali stanno iniziando ad arrivare ma troppo lentamente per pensare di averli tutti per il 30 settembre, ultimo giorno utile. Il Governo deve intervenire tempestivamente perre i termini fino al 31 ottobre. Non possiamo permettere assolutamente che la burocrazia blocchi la volontà popolare». È il pentastellato Giuseppe Brescia, a parlare, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera. Non è questione che si può risolvere subito in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

