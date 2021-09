Cannabis legale, Bonino: “Cacciari critica referendum con Spid e cita Chiara Ferragni? C’è sempre qualche pensoso burlone che straparla” (Di martedì 28 settembre 2021) “Le critiche di Cacciari sul referendum con firma digitale? C’è sempre qualche pensoso burlone che straparla. È del tutto evidente che Cacciari non ha mai letto la legge istitutiva del referendum e non ha mai raccolto mezza firma”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, la senatrice di Più Europa, Emma Bonino, risponde a distanza al filosofo Massimo Cacciari, il quale in un editoriale sull’Espresso e nella stessa emittente radiofonica ha espresso perplessità sul referendum con firma digitale, paventando il rischio di una democrazia di influencer e citando come esempio Chiara Ferragni. La senatrice spiega: “Innanzitutto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Le critiche disulcon firma digitale? C’èche. È del tutto evidente chenon ha mai letto la legge istitutiva dele non ha mai raccolto mezza firma”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, la senatrice di Più Europa, Emma, risponde a distanza al filosofo Massimo, il quale in un editoriale sull’Espresso e nella stessa emittente radiofonica ha espresso perplessità sulcon firma digitale, paventando il rischio di una democrazia di influencer endo come esempio. La senatrice spiega: “Innanzitutto un ...

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis legale Ad Aosta manifestazione pro liberalizzazione cannabis E'organizzato per oggi, martedì 28 settembre alle ore 18, a nome del Comitato per il referendum Cannabis legale da promotori della causa e simpatizzanti un presidio in piazza Deffayes ad Aosta 'per unirsi pubblicamente alla diffida dei Comuni che si stanno dimostrando inadempienti nella ...

Denuncia di Possibile: Reggio tra i Comuni che boicottano referendum sulla cannabis legale ... vedere il nostro Comune nella lista di quelli che ancora non hanno consegnato i certificati elettorali al comitato promotore del referendum per la legalizzazione della cannabis, impedendo di fatto ...

Cannabis legale: quali sono i limiti di THC e CBD LegnanoNews.it Presidio ad Aosta per il referendum sulla cannabis legale Questa sera ad Aosta, alle ore 18, in piazza Chanoux si svolgerà un presidio organizzato dal Comitato per il referendum per la cannabis legale. Il presidio è organizzato «per unirsi pubblicamente alla ...

I rischi insiti nel referendum sulla cannabis legale Ora il testo del quesito referendario passerà al vaglio della Corte di cassazione e della Consulta e con ogni probabilità si andrà al voto nella prima metà del 2022 In appena una settimana, la (...) ...

