Candidatura di Roma per Expo 2030, Di Maio: "Ora lavorare tutti insieme" Roma – "Adesso è ufficiale: Roma è candidata a ospitare Expo2030. Questa mattina è arrivata la firma del Presidente del Consiglio Mario Draghi che lancia la Candidatura della nostra Capitale. È davvero un'ottima notizia, che ci deve spronare a lavorare con grande impegno per raggiungere questo obiettivo prestigioso. tutti insieme: Governo centrale, Regione e Comune, a livello istituzionale e politico". Così il ministro Luigi Di Maio, che ringrazia "tutto il personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il corpo diplomatico per aver lavorato a questa importante Candidatura. Questo è il punto di inizio di un nuovo percorso. È un'altra sfida green, di sviluppo urbano e di crescita ...

