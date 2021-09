CANALE 5: AMICI RIMANE ALLA DOMENICA POMERIGGIO, SCENE DA UN MATRIMONIO AL SABATO (Di martedì 28 settembre 2021) Ufficiale! La DOMENICA POMERIGGIO di CANALE 5 dopo gli ottimi ascolti delle prime due puntate vede confermata la staffetta tra AMICI di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin. SCENE da un MATRIMONIO debutta SABATO 2 ottobre. A seguito dell’accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale del POMERIGGIO DOMENICAle di CANALE 5 – recita una nota ufficiale diramata da Mediaset – “AMICI” e “Verissimo” continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo. Mediaset è molto soddisfatta “per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la DOMENICA” che vede anche il successo serale di “Scherzi a parte”. Quanto a “SCENE da un ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 settembre 2021) Ufficiale! Ladi5 dopo gli ottimi ascolti delle prime due puntate vede confermata la staffetta tradi Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin.da undebutta2 ottobre. A seguito dell’accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale delle di5 – recita una nota ufficiale diramata da Mediaset – “” e “Verissimo” continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo. Mediaset è molto soddisfatta “per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la” che vede anche il successo serale di “Scherzi a parte”. Quanto a “da un ...

Advertising

AndreaParre87 : Come anticipato qualche giorno fa, cambia definitivamente l'assetto della domenica di #canale5. In due settimane si… - liliann96506207 : @AmiciUfficiale Questa donna Tina contorta brutta e cattiva Perché canale 5 se la tiene ? altrimenti audience andre… - daiyankee : RT @xXx86: ?? Drop Gaming Play Station ?? Dinka Jester RR ?? ?? Martedì 28/09/21 dalle ore 21;00 per un’ora dropperemo il veicolo sopra ?? in… - _Bayek369_ : RT @xXx86: ?? Drop Gaming Play Station ?? Dinka Jester RR ?? ?? Martedì 28/09/21 dalle ore 21;00 per un’ora dropperemo il veicolo sopra ?? in… - xXx86 : ?? Drop Gaming Play Station ?? Dinka Jester RR ?? ?? Martedì 28/09/21 dalle ore 21;00 per un’ora dropperemo il veico… -