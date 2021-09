« Campo Ligure, 25 luglio 2021 » è il nuovo album dal vivo di Luca Bonaffini (Di martedì 28 settembre 2021) Dal 1 ottobre on line, Luca Bonaffini con Mara Tinto e altri quattro straordinari musicisti erza pubblicazione in questo 2021 di rinascita, per Luca Bonaffini (cantautore e scrittore mantovano classe 1962) che – in occasione del suo ultimo tour – ha co-prodotto con Long Digital Playing Srl un album « tutto live ». Certo che si aspetta un disco dal vivo con « the best » dell’artista, potrebbe restare stupito, perplesso o deluso, normalmente ; al contrario, « Campo Ligure – 25 luglio 2021 » è l’ennesima anomalia, controcorrente e anti-mainstream che il pubblico Bonaffiniano vorrebbe : nove brani, dei quali la maggior parte sono omaggi ai grandi cantautori italiani (solo alcuni…) scomparsi, cantati dalla bravissima Mara Tinto. Mara, ... Leggi su cityroma (Di martedì 28 settembre 2021) Dal 1 ottobre on line,Bonaffini con Mara Tinto e altri quattro straordinari musicisti erza pubblicazione in questo 2021 di rinascita, per(cantautore e scrittore mantovano classe 1962) che – in occasione del suo ultimo tour – ha co-prodotto con Long Digital Playing Srl un« tutto live ». Certo che si aspetta un disco dalcon « the best » dell’artista, potrebbe restare stupito, perplesso o deluso, normalmente ; al contrario, «– 25» è l’ennesima anomalia, controcorrente e anti-mainstream che il pubblico Bonaffiniano vorrebbe : nove brani, dei quali la maggior parte sono omaggi ai grandi cantautori italiani (solo alcuni…) scomparsi, cantati dalla bravissima Mara Tinto. Mara, ...

