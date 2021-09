Campionati Italiani di Bike Trial, Tombini e Orfino conquistano il tricolore (Di martedì 28 settembre 2021) Si è chiusa in bellezza la stagione 2021 per Luca Tombini ed Elia Orfino. Il 26enne di Treviolo e il 18enne di Zogno hanno illuminato l’ultima tappa dei Campionati Italiani di Bike Trial, conquistando la maglia tricolore nelle rispettive categorie. Dopo aver conquistato il titolo europeo, il portacolori dell’ASD Dynamic Trial ha gestito al meglio il vantaggio accumulato nelle prove precedenti imponendosi nella Class 1. Nonostante il secondo posto di giornata alle spalle del torinese Simone Titli, il fuoriclasse orobico ha avuto modo di festeggiare il sesto oro in carriera confermandosi l’uomo da battere. Gli ostacoli di Alpette hanno riservato soddisfazioni anche a Orfino che ha colto vittoria nella Class 2 al termine di un accesa ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) Si è chiusa in bellezza la stagione 2021 per Lucaed Elia. Il 26enne di Treviolo e il 18enne di Zogno hanno illuminato l’ultima tappa deidi, conquistando la maglianelle rispettive categorie. Dopo aver conquistato il titolo europeo, il portacolori dell’ASD Dynamicha gestito al meglio il vantaggio accumulato nelle prove precedenti imponendosi nella Class 1. Nonostante il secondo posto di giornata alle spalle del torinese Simone Titli, il fuoriclasse orobico ha avuto modo di festeggiare il sesto oro in carriera confermandosi l’uomo da battere. Gli ostacoli di Alpette hanno riservato soddisfazioni anche ache ha colto vittoria nella Class 2 al termine di un accesa ...

Ultime Notizie dalla rete : Campionati Italiani Weekend: a Parma i Campionati Italiani Cadetti di atletica I Campionati Italiani Cadetti Individuali e per Regioni (Under 16) ritornano nel 2021 in Emilia - Romagna. Sarà Parma ad ospitarli. Fu la città di Ravenna a ospitarli nel 2007; nel 2019 e nel 2020 fu la ...

Campionati Italiani di Società Allieve: Elena Galli contribuisce al Successo della Bracco Atletica Dopo quattro anni la Bracco Atletica torna sul trono dei Campionati di Società Allieve. Il club milanese trionfa a Brescia sorpassando proprio all'ultima gara, la 4x400, Atletica Vicentina e Fiamme Gialle Simoni nella seconda giornata della finale di Serie ...

Weekend: a Parma i Campionati Italiani Cadetti di atletica Sport Parma 1° Campionato regionale judo promosso da Fisdir Sicilia Si è svolto in una cornice stupenda, l’impianto sportivo Oxygen Kalta di Palermo, il 1° Campionato regionale di società di judo promosso da Fisdir Sicilia in collaborazione con Endas Sicilia. L’evento ...

Arona 65ers ancora sul tetto d’Italia! Back-to-back degli Arona 65ers, che conquistano lo scudetto del flag football italiano per il terzo anno consecutivo. Battuti i Leoni Basiliano in finale per 39 a 14. Il weekend appena trascorso ha ...

