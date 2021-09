Camion con carico di gas si ribalta, scatta l'allarme a Bertiolo: conducente ferito (Di martedì 28 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Colpisce al volto il rivale con un coccio di vetro, la rissa in zona stazione a Udine Positivi all'alcoltest, 2 patenti ritirate. Controlli e multe ... Leggi su friulioggi (Di martedì 28 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Colpisce al volto il rivale con un coccio di vetro, la rissa in zona stazione a Udine Positivi all'alcoltest, 2 patenti ritirate. Controlli e multe ...

Ultime Notizie dalla rete : Camion con Camion con carico di gas si ribalta, scatta l'allarme a Bertiolo: conducente ferito Il camion con carico di gas ribaltato a Bertiolo. Perde il controllo del camion e si ribalta sotto un traliccio elettrico . È accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada Ferrata, in comune di ...

Travolto dal suo camion, muore un operaio a Capaci Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags: morte sul lavoro Capaci · operaio morto Capaci &...

CASELLE TORINESE – Strada Goretta, camion con rimorchio ribaltato su un fianco (FOTO) ObiettivoNews Milano-Meda bloccata per un camion in fiamme Un camion ha preso fuoco poco dopo le 13,30 di oggi sulla Milano-Meda nei pressi dell’uscita di Barlassina. Fumo nero visibile a distanza e fiamme che ...

Maxi multa e sospensione patente per l’autista di un camion fermato a Castelnuovo Rangone Durante i normali controlli di Polizia Stradale del Corpo di Polizia Locale Unione Terre di Castelli è stato fermato un autoarticolato di proprietà di una ditta di Verona condotto da un autista di ann ...

