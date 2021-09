Calcio:'gesto sfida volgare' a tifosi, Zaniolo multa 10.000 euro (Di martedì 28 settembre 2021) Nessuna squalifica, ma un'ammenda di 10.000 euro per Nicolò Zaniolo. E' quanto deciso dal giudice sportivo nei confronti del centrocampista della Roma che rientrando domenica negli spogliatoi dell'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Nessuna squalifica, ma un'ammenda di 10.000per Nicolò. E' quanto deciso dal giudice sportivo nei confronti del centrocampista della Roma che rientrando domenica negli spogliatoi dell'...

