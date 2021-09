Calcio: Champions. Gasperini 'Gara importante ma non decisiva' (Di martedì 28 settembre 2021) Il tecnico alla vigilia della sfida contro lo Young Boys "Con l'Inter meritavamo noi" BERGAMO - "Penso che sarà una Gara importante, ma non decisiva. È un girone molto equilibrato". L'allenatore dell'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Il tecnico alla vigilia della sfida contro lo Young Boys "Con l'Inter meritavamo noi" BERGAMO - "Penso che sarà una, ma non. È un girone molto equilibrato". L'allenatore dell'...

