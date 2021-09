Calcio: Cannavaro, 'Spalletti garanzia per il Napoli, sa come si vince' (2) (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Dopo sei anni in Cina, Cannavaro ha dato l'addio alla panchina del Guangzhou Evergrande rinunciando a 15 mensilità: "In Cina sono sempre stato bene - racconta a Sky - non è stata una scelta figlia della crisi del club. L'avevo già fatta qualche mese prima e avevo già comunicato alla società che non avevo intenzione di rientrare". Una scelta legata anche alle restrizioni per la pandemia: "Ogni volta nel campionato si va in bolla e non se ne esce per 30 giorni. Non hai modo di vedere la famiglia per altri 11-12 mesi e alla fine ho scelto così. Ne sono contento. In Cina ho fatto un'esperienza fantastica, ho allenato giocatori importanti e per me è bello ora essere qui e aver ritrovato la mia famiglia". A confermare l'addio con Cannavaro è anche lo stesso club: "Dopo trattative amichevoli, il Guangzhou Evergrande ha deciso di rescindere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Dopo sei anni in Cina,ha dato l'addio alla panchina del Guangzhou Evergrande rinunciando a 15 mensilità: "In Cina sono sempre stato bene - racconta a Sky - non è stata una scelta figlia della crisi del club. L'avevo già fatta qualche mese prima e avevo già comunicato alla società che non avevo intenzione di rientrare". Una scelta legata anche alle restrizioni per la pandemia: "Ogni volta nel campionato si va in bolla e non se ne esce per 30 giorni. Non hai modo di vedere la famiglia per altri 11-12 mesi e alla fine ho scelto così. Ne sono contento. In Cina ho fatto un'esperienza fantastica, ho allenato giocatori importanti e per me è bello ora essere qui e aver ritrovato la mia famiglia". A confermare l'addio conè anche lo stesso club: "Dopo trattative amichevoli, il Guangzhou Evergrande ha deciso di rescindere il ...

