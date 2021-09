Calcio | Allegri | ' contro il Chelsea serve partita tecnica e avere pazienza'

(Di martedì 28 settembre 2021) Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "Ci vorrà una. Loro sono solidi, forti inpiede e sulle palle inattive. Servirà una gara con, sarà difficile trovare varchi e dovremo esser bravi a stare in campo". L'allenatore della Juventus Massimilianopresenta così la sfida di Champions di domani all'Allianz Stadiumilcampione in carica. "dare pressione agli avversari ma bisogna giocare bene, fare più passaggi perché non puoi giocare 95 minuti in pressione", aggiungein conferenza stampa.

Advertising

juventusfc : ???? Allegri: «Può darsi che dopo il Covid il calcio sia un po' cambiato, i punteggi sono differenti. Adesso ritornan… - pisto_gol : Allegri dice “Ho sbagliato i cambi, dovevo mettere più difensori”ma la Juve ha preso gol su palla inattiva. Il suo… - juventusfc : Allegri ???? «Ho rivisto la partita di domenica, abbiamo sbagliato troppe palle gratuite. Nel calcio arriva l'episodi… - pixel_di : RT @juventusfc: ???? Allegri: «Può darsi che dopo il Covid il calcio sia un po' cambiato, i punteggi sono differenti. Adesso ritornano i tifo… - FilipponeDiego1 : RT @juventusfc: ???? Allegri: «Può darsi che dopo il Covid il calcio sia un po' cambiato, i punteggi sono differenti. Adesso ritornano i tifo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Allegri

... Tuchel ha fatto un grandissimo lavoro, loro sono forti in contropiede e nelle palle inattive: per noi sarà un bel test sui calci da fermo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, sul ...Uno dei pregi diè proprio cercare sempre nuove soluzioni". Lo ha detto Giorgio Chiellini , capitano della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions ...Torino, 28 set. – (Adnkronos) – “Ci vorrà una partita tecnica. Loro sono solidi, forti in contropiede e sulle palle inattive. Servirà una gara con pazienza, sarà difficile trovare varchi e dovremo ess ..."Sara' una bella partita tra due grandi squadre. Il Chelsea e' campione d'Europa, una formazione solida, fisica, ma anche tecnica, forte in contropiede e sulle palle inattive: Tuchel ha fatto un ottim ...