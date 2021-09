Calcio | Allegri | ' Chelsea solido | sarà un buon test | potrei stravolgere la Juve'

(Di martedì 28 settembre 2021) Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "una bella partita, ilè una squadra molto solida. Hanno fisico e tecnica, ci vorrà una partita di tecnica e precisione. Domani è unper noi". Così l'allenatore dellantus Massimilianoalla vigilia del match di Champions contro ilcampione in carica. "Ho molti dubbi ina di formazione, vedremo quale schiererò.la squadra. Non ho ancora deciso se giocherà Kean, Bernardeschi o Kulusevski. Rabiot? Sta bene", aggiungea Sky Sport.

Juve, le parole diin conferenza stampaTORINO - Il capitano della Juventus , Giorgio Chiellini , si è presentato in conferenza stampa in compagnia di misteralla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea : " Siamo un pò più sereni rispetto a una settimana fa ma la Champions è una competizione a sè rispetto alle problematiche del ...Se sbaglieremo saremo puniti da una squadra come il Chelsea, come del resto è accaduto in Italia. Voglio una squadra che giochi una bella partita, servirà pazienza ma dovremo divertirci. Ci vorrà una ...TORINO - "Sarà una bella partita tra due grandi squadre. Il Chelsea è campione d'Europa, una formazione solida, fisica, ma anche tecnica, forte in contropiede e sulle palle inattive: Tuchel ha fatto u ...