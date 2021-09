Bye Bye 500 euro. Ecco chi vuole mettere fuorilegge il bigliettone viola (Di martedì 28 settembre 2021) A molti non sono mai piaciute, forse perché ingombranti o più semplicemente associate al malaffare. Le banconote da 500 euro sono in pensione da un pezzo, da quel principio del 2019, quando la Banca centrale europea decise di porre fine alla messa in circolazione del biglietto viola, tre anni dopo lo stop alla stampa di nuove banconote. Considerate dagli organismi di controllo uno strumento in grado di facilitare l’evasione fiscale e l’economia malavitosa. Adesso tuttavia, potrebbe arrivare l’estinzione, ovvero la messa fuori legge delle banconote. Questo almeno sarebbe nei desiderata di cinque Paesi europei – Italia, Francia, Spagna, Belgio e Olanda – che vorrebbero compiere un passo ulteriore, privando i biglietti viola del corso legale ed estromettendoli completamente dai circuiti di pagamento. Si ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) A molti non sono mai piaciute, forse perché ingombranti o più semplicemente associate al malaffare. Le banconote da 500sono in pensione da un pezzo, da quel principio del 2019, quando la Banca centralepea decise di porre fine alla messa in circolazione del biglietto, tre anni dopo lo stop alla stampa di nuove banconote. Considerate dagli organismi di controllo uno strumento in grado di facilitare l’evasione fiscale e l’economia malavitosa. Adesso tuttavia, potrebbe arrivare l’estinzione, ovvero la messa fuori legge delle banconote. Questo almeno sarebbe nei desiderata di cinque Paesipei – Italia, Francia, Spagna, Belgio e Olanda – che vorrebbero compiere un passo ulteriore, privando i bigliettidel corso legale ed estromettendoli completamente dai circuiti di pagamento. Si ...

Advertising

rubio_chef : La bestiolina che faceva intrippare il capeetANO @matteosalvinimi ora adesca ragazzini per vendergli la drogah. Bye… - lxvryu : MA VOI SAPETE CHE HO UN PINNED??? ANDATE A METTERE LIKE E RT ???? VI AMO BYE - sonodiocactus : Vabbè vado a ricominciare Midnight Mass da capo perché finora non c'ho capito una sega bye bye - gayleeaaron : @NoahDohanich scorpio sun, pisces moon, leo rising… bye ???? - PandapandemicoX : O non ci fanno vedere cosa succede veramente dietro o non capisco. Cioè lui sembra già innamorato di sta tizia, per… -