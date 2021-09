Burioni: "Vaccini sicurissimi e tanti over 50 continuano a rifiutarli correndo rischi. Non me lo spiego" (Di martedì 28 settembre 2021) “I Vaccini sono sicurissimi ed efficacissimi nel proteggere dalla malattia grave, questo è ormai assodato. Il perché milioni di ultracinquantenni li rifiutino correndo un serio rischio personale è qualcosa che non riesco né a capire né a spiegare. Certo non è la mia materia”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Secondo l’ultimo report settimanale sulle vaccinazioni della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, pubblicato sul sito del Governo, mancano all’appello ancora circa 3 milioni di over 50. I Vaccini sono sicurissimi ed efficacissimi nel proteggere dalla malattia grave, questo è ormai assodato. Il perché milioni di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) “Isonoed efficacissimi nel proteggere dalla malattia grave, questo è ormai assodato. Il perché milioni di ultracinquantenni li rifiutinoun serioo personale è qualcosa che non riesco né a capire né a spiegare. Certo non è la mia materia”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Secondo l’ultimo report settimanale sulle vaccinazioni della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, pubblicato sul sito del Gno, mancano all’appello ancora circa 3 milioni di50. Isonoed efficacissimi nel proteggere dalla malattia grave, questo è ormai assodato. Il perché milioni di ...

