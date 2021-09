“Buoni o Cattivi”, Marcell Jacobs si racconta: “Mi auto – sabotavo prima delle gare” (Di martedì 28 settembre 2021) Il campione Olimpico ospite del programma di Italia Uno Continua il momento di popolarità di Marcell Jacobs. L’azzurro, oro a Tokyo nei 100 m. e nella staffetta 4×100 è stato ospite anche di “Buoni o Cattivi”. Nello show, condotto da Veronica Gentilivi, in onda questa sera su Italia Uno, il velocista, nato in Texas ma cresciuto a Desenzano del Garda, si è raccontato. Jacobs è stato allevato solo da mamma Viviana e proprio del rapporto con il padre ha parlato: “Fino ad un anno fa avevo un blocco, avevo creato un muro di cemento armato su tutto quello che riguardava mio padre. Sono cresciuto solo con mia madre, era quella la mia famiglia. Poi ad un certo punto ho cominciato a parlarne e a buttare giù quel muro, cominciando a descrivere la mia vita senza di lui. prima ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) Il campione Olimpico ospite del programma di Italia Uno Continua il momento di popolarità di. L’azzurro, oro a Tokyo nei 100 m. e nella staffetta 4×100 è stato ospite anche di “”. Nello show, condotto da Veronica Gentilivi, in onda questa sera su Italia Uno, il velocista, nato in Texas ma cresciuto a Desenzano del Garda, si èto.è stato allevato solo da mamma Viviana e proprio del rapporto con il padre ha parlato: “Fino ad un anno fa avevo un blocco, avevo creato un muro di cemento armato su tutto quello che riguardava mio padre. Sono cresciuto solo con mia madre, era quella la mia famiglia. Poi ad un certo punto ho cominciato a parlarne e a buttare giù quel muro, cominciando a descrivere la mia vita senza di lui....

