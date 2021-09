Buongiorno dalla Borsa 28 settembre 2021

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 settembre 2021) (Tele) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,21%; al contrario, perde terreno il Nasdaq 100, che si ferma a 15.204,83 punti, ritracciando dello 0,81%. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un -0,19% e archivia gli scambi a 30.184 punti. Giornata fiacca per Shenzhen, che porta a casa un modesto -0,09%, terminando le negoziazioni a 14.344,3 punti.Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei. Discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,22%; senza slancio Londra, che negozia con un +0,02%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. In buona evidenza a Milano il comparto energia, con un +1,15% sul precedente. Scambia in profit ENI, che lievita dell’1,64%. È ...